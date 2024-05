La Fête de la nature bat son plein depuis mercredi. Jusqu’à dimanche, des animations sont proposées partout en France. En Charente-Maritime, la Ville de Surgères organise demain un évènement dans le parc du château. Une journée dédiée à l’environnement avec de nombreux stands de sensibilisation à la faune et à la flore, de vente de produits écologiques et des conseils en rénovation énergétique et tri des déchets. Rendez-vous de 10h à 17h.