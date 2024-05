Cigogne en fête revient pour une 21e édition cette fin de semaine. L’évènement itinérant de la Communauté d’agglomération Rochefort Océan se pose cette année à Saint-Laurent-de-la-Prée. L’occasion ce soir et demain de redécouvrir le village à la tombée de la nuit, pour en admirer la mise en lumière et en animation. Cette année, l’accent sera mis davantage sur l’histoire et la culture locales, mais aussi sur la nature. Présentation avec Claude Maugan, vice-président de la CARO en charge de la culture :

Et il va y en avoir pour tous les goûts comme le souligne le directeur artistique de l’évènement, Brunot Soulet de la Cie Coyote minute :

De quoi plaire au plus grand nombre. C’est tout l’enjeu de ce rendez-vous populaire et fédérateur dont le maire de Saint-Laurent-de-la-Prée Olivier Coche-Dequéant attend beaucoup :

Cigogne en fête, c’est ce soir et demain, à partir de 20h, à Saint-Laurent-de-la-Prée.