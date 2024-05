À Tonnay-Charente, les riverains de l’usine Timac se fédèrent en association. Déjà rassemblés au sein d’un collectif, ils entendent désormais créer une association pour pouvoir entamer une action en justice afin de demander réparation, après la découverte de pollution des sols au cadmium, mercure et au plomb dans le secteur de l’entreprise qui a cessé la fabrication d’engrais chimiques il y a un peu plus d’un an. La célèbre avocate Corinne Lepage, ex-ministre de l’environnement, a déjà accepté de les représenter. Les habitants se réunissent ce soir à 18h au centre Richard à l’occasion de leur première assemblée générale constitutive. L’association permettra aussi de collecter des fonds.