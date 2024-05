Des postes à pourvoir en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation au forum Objectif alternance qui se tient aujourd’hui à Surgères. C’est la 2e édition de cet évènement organisé par la Maison de l’emploi France service et le Bureau information jeunesse de la Communauté de communes Aunis Sud. Destiné aux lycéens et étudiants, il s’adresse aussi à tout demandeur d’emploi en quête d’un futur contrat en alternance. Des recruteurs et des centres de formation seront présents. Rendez-vous cet après-midi de 14h à 17h à la salle du Castel park.