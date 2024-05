Parce que savoir rouler à vélo, ça s’apprend tôt, un atelier pédagogique a été organisé hier au collège Beauregard de La Rochelle. Proposé par le Département de la Charente-Maritime, en collaboration avec la Fédération française des usagers de la bicyclette et le Comité départemental de cyclotourisme, il s’inscrivait dans le cadre du dispositif « Check ton vélo », qui vise à promouvoir la pratique cyclable auprès des collèges pendant le temps scolaire.

Depuis 2022, le dispositif « Check ton vélo » proposé par le Département de la Charente-Maritime, dans le cadre de son Plan Jeunesse, offre la possibilité aux collégiens de bénéficier de différents types d’ateliers vélo durant le temps scolaire. Un premier atelier d’autocontrôle, qui permet aux jeunes de vérifier le bon état de leur vélo, d’anticiper et de détecter d’éventuels dysfonctionnements ; un second d’autoréparation, qui apprend aux jeunes à réparer leur vélo eux-mêmes et à pratiquer dans de bonnes conditions ; un 3e pour savoir rouler à vélo, qui vise à enseigner aux jeunes le code de la route appliqué aux cyclistes, ainsi que les bons comportements pour rouler en toute sécurité ; et un 4e pour lutter contre les vols, qui enseigne aux jeunes des gestes simples pour éviter de se faire dérober son vélo.

À ce jour, ce sont près de 1 100 élèves qui ont bénéficié de 50 ateliers, réalisés dans 20 établissements de Charente-Maritime.

Pour information, l’engagement du Département dans le développement de la mobilité douce s’est traduit lors de la session d’avril dernier par l’adoption du « Plan Vélo du Quotidien », qui a identifié 119 axes d’intérêt départemental, dont l’un des objectifs prioritaires réside dans la sécurisation des accès vélos des collèges.