Jérôme Tropini, fondateur de l’entreprise Berger maritime à Fouras, s’est mis en tête de convaincre les collectivités locales de passer à l’éco-pâturage. Une pratique écologique et économique pour l’entretien des espaces verts. Il s’est lancé dans cette nouvelle aventure en septembre dernier, mais il peine à décrocher des contrats sur le quart Nord-Ouest de la Charente-Maritime où il compte bien développer son activité. Les collectivités se montrent en effet encore assez frileuses, alors que les avantages sont nombreux. Jérôme Tropini :

Jérôme Tropini peut toutefois compter sur les recommandations de ses premiers clients, et notamment de l’Ehpad Le Bois long à Saint-Saturnin-du-Bois, près de Surgères. Un ambassadeur de premier plan qui a signé un contrat d’un an. Cinq moutons ont élu domicile dans un espace totalement sécurisé pour les ovins. Carole Millet, directrice, est ravie à plus d’un titre :

L’Ehpad de Saint-Saturnin-du-Bois organise régulièrement des mini-transhumances qui font la joie des résidents. Pour en savoir plus sur l’activité de Jérôme Tropini, rendez-vous sur le site berger-maritime.fr