Retour à la normale à la maternité de Rochefort. En raison d’un manque de médecins gynécologues-obstétriciens, la prise en charge des accouchements n’était plus assurée depuis le 8 mai. Une réorientation vers les hôpitaux de Saintes et La Rochelle avait été mise en place. 4 femmes ont dû accoucher à La Rochelle, et deux sur Saintes. Depuis hier matin, tout est rentré dans l’ordre, et les patientes sont de nouveau accueillies à la maternité de Rochefort.