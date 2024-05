Charentes tourisme lance le premier métavers de destinations. Unique en France, il s’agit d’un monde virtuel créé par et pour la Génération Z. Un univers numérique immersif qui propose d’explorer via son avatar le patrimoine emblématique des deux Charentes pour en favoriser l’attractivité. Il est donc destiné aux 15-30 ans. Une cible privilégiée, car, d’ici 2030, la génération Z deviendra le premier moteur de la croissance économique du pays et représentera près d’un tiers de la population active.

Afin de répondre aux futures tendances de consommation touristique de la génération Z, c’est-à-dire les 15-30 ans habitués aux réseaux sociaux et aux nouvelles technologies, Charentes Tourisme devient la première agence de développement touristique en France à créer un métavers de destinations. Le métavers est un univers numérique immersif en 3D dans lequel l’internaute peut évoluer et interagir via son avatar. L’espace virtuel plonge l’utilisateur en immersion dans l’univers charentais. Entre Fort Boyard, les vignobles de Cognac, Châtelaillon-Plage et Angoulême, on y retrouve les éléments emblématiques des Charentes. Issus de la GenZ et futurs utilisateurs du Métavers, les étudiants d’Excelia Tourism School ont été sollicités dans le cadre de la conception de ces nouveaux espaces 3D, mais également dans l’objectif de définir des leviers d’animations et des mécaniques d’acquisition de nouveaux utilisateurs, tels que le déploiement de jetons virtuels pour accéder à certains contenus exclusifs. Charentes Tourisme ambitionne de dupliquer le dispositif sur l’ensemble des destinations des Charentes, avec l’objectif de développer un support en phase avec les attentes de la GenZ et favoriser leur venue sur les territoires. D’ici 2030, la génération Z deviendra le premier moteur de la croissance économique du pays et représentera près d’un tiers de la population active. Aujourd’hui, 65% des membres de cette génération déclarent que voyager est leur priorité en matière de dépenses, et 90% sont activement impliqués dans le gaming.