Le jeu des 7 familles Marennes-Oléron vient de paraître aux éditions La Geste. 100% local, il a été conçu par deux Oléronais, bien implantés sur le territoire : le dessinateur Ludovic Nadeau, alias Ludo, qui vit à Saint-Georges, et Grégory Gendre, fondateur de l’association Roule ma frite, ancien maire de Dolus-d’Oléron devenu aujourd’hui maraîcher bio à Saint-Pierre. À travers ce jeu de cartes bien connu de tous, tous deux ont souhaité rendre hommage au patrimoine local, au territoire et aux acteurs du pays de l’huître, comme le souligne Grégory Gendre :

De Fort Boyard à la Citadelle du Château-d’Oléron, en passant par la pointe de Chassiron et la tour de Broue, vous pourrez reconstituer vos familles en visitant les plages, les marais, le patrimoine et tous les sites incontournables du pays de l’huître, mais aussi des lieux plus confidentiels mais tout aussi intéressants. Le jeu des 7 familles Marennes-Oléron est disponible dès à présent.