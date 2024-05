La présentation hier matin à Royan de la 36e édition des Jeudis musicaux. Un évènement qui va proposer pendant tout l’été une trentaine de concerts de musique classique et jazz dans les églises et les temples de chaque commune de la Communauté d’agglomération Royan Atlantique. Plus d’une centaine de jeunes talents et de musiciens de renommée internationale vont se produire. Yann Le Calvé, directeur artistique, nous en parle :

Yann Le Calvé qui nous dévoile les temps fort de cette 36e édition des Jeudis musicaux :

Il faudra également compter sur la présence de la comédienne Julie Depardieu. Les Jeudis musicaux reviennent du 6 juin au 19 septembre. Tarif unique : 16 euros. Gratuit pour les moins de 16 ans. Plus d’infos sur royanatlantique.fr