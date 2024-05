L’appel à la mobilisation ce dimanche à La Rochelle pour les droits des personnes transgenres et contre les attaques qu’elles subissent. Comme dans plusieurs villes de France, un rassemblement est prévu à 15h quai de Carénage, à l’initiative d’un collectif national dont font partie l’association Adhéos de Charente-Maritime et du Boucan des paillettes, nouvelle association LGBT de La Rochelle. Écoutez Riyana Vigeon, présidente d’Adhéos :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2024/05/adheos-1.mp3 L’occasion aussi pour Adhéos d’évoquer un certain nombre de revendications pour les droits des personnes transgenres :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2024/05/adheos-2.mp3