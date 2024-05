L’Établissement français du sang Nouvelle-Aquitaine lance l’opération « En mai, je le fais ». Alors que la période qui arrive s’annonce extrêmement sensible en termes de dons, en raison des nombreux jours fériés et des ponts, l’EFS souhaite mobiliser un maximum de donneurs par cette approche incitative. D’autant plus après un mois d’avril qui n’a pas été à la hauteur de ses attentes en termes de fréquentation des collectes.

Avec 22 000 rendez-vous à recueillir en Nouvelle-Aquitaine, le mois de mai et ses nombreux jours fériés s’annoncent sensibles pour l’Établissement français du sang. L’EFS a donc décidé de lancer une campagne inédite, avec l’accroche directe et incitative « En Mai, je le fais » pour inviter toutes les personnes qui peuvent donner leur sang à prendre rendez-vous dès à présent. Chaque année, le mois de mai est en effet une période délicate pour l’EFS. Les nombreux jours fériés qui le composent sont autant de jours de collecte en moins. Dans le même temps, les besoins en transfusions restent élevés. Le niveau de prélèvement doit donc rester régulier et constant, d’autant que les produits sanguins ont une durée de vie limitée : 7 jours seulement pour les plaquettes, et 42 jours pour les globules rouges. C’est pourquoi l’EFS invite toutes les personnes en capacité de donner à se mobiliser dès à présent, afin d’éviter une situation qui pourrait être dangereuse à court terme pour la santé des patients.

Des collectes sont organisées prochainement en Charente-Maritime, et notamment cet après-midi à la Maison du don à Saintes, de 14h30 à 19h, puis demain de 7h30 à 13h et de 14h30 à 18h. Et samedi matin à la salle des fêtes de Matha de 8h à 13h.