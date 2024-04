La saison culturelle se poursuit en Aunis Sud. Après la réouverture lundi dernier du site archéologique de Saint-Saturnin-du-Bois, à l’occasion des vacances de printemps, c’est au tour du Réseau des bibliothèques de la Communauté de Communes de donner le coup d’envoi de son programme d’animations, qui va se dérouler jusqu’au mois de novembre. Avec pour commencer une nouvelle représentation du spectacle « Ayana et le train magique », labellisé « Cultures connectées » par la Région Nouvelle-Aquitaine. Ce sera vendredi soir au cinéma Le Palace de Surgères. Julie Parpais, coordinatrice du réseau des bibliothèques Aunis Sud, nous en parle :

Et l’entrée est libre. Parmi les autres temps forts de cette saison culturelle pour le Réseau des bibliothèques, c’est le projet sur « L’eau en Aunis Sud : hier, aujourd’hui et demain », qui a pour mission de mettre en valeur et en perspective les espaces naturels et les zones humides du territoire. Julie Parpais :

Toutes ces infos, vous les retrouvez sur le tout nouveau site internet du Réseau des bibliothèques Aunis Sud, qui vient d’être mis en ligne. Grâce à une interface unique regroupant les ressources numériques des 15 bibliothèques du réseau, cette nouvelle plateforme vise à faciliter l’accès à la culture et à l’information, et propose un agenda et des livres audios. À ce titre, un guide du lecteur vient d’être édité.