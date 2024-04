À Dolus-d’Oléron, une nouvelle résidence va prochainement voir le jour pour accueillir des jeunes qui viennent travailler sur la côte. La première pierre d’un projet de réhabilitation a été posée vendredi dernier au cœur du lotissement de l’Enclouse Gelisse.

Sur l’île d’Oléron, l’accès au logement pour les jeunes actifs, et notamment les saisonniers, mais aussi les jeunes en formation, qui ont besoin de solutions d’hébergement souples, est de plus en plus difficile. Afin d’offrir une réponse adaptée à leurs besoins, la Communauté de Communes de l’île d’Oléron a décidé de réhabiliter la Résidence Jeunes de Dolus-d’Oléron, fermée depuis plus de 3 ans après 4 années d’expérimentation. Depuis 2016, la commune met à disposition son ancien Ehpad pour l’accueil de jeunes. Devant le succès de l’opération, elle a décidé de procéder à des travaux de réhabilitation nécessaires pour réaliser une résidence idoine. L’objectif est de pouvoir combler le manque de petits logements, et de permettre d’héberger les jeunes lycéens du Cepmo, les travailleurs saisonniers ou encore les jeunes en insertion professionnelle. C’est le bailleur social Habitat 17 qui a été retenu pour la mise en œuvre de cette résidence. Le programme se compose de 11 studios avec une redevance de 326 euros par mois, et de deux T2 avec une redevance de 435 euros par mois, soit un total de 15 places.

Sur le plan financier, 1,1 million d’euros est nécessaire pour la mise aux normes énergétique et acoustique du lieu. Il est financé grâce aux Fonds Européens, la Région Nouvelle-Aquitaine, le Département de la Charente-Maritime, Action Logement, la Banque des Territoires et la Communauté de Communes.