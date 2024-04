La prise en charge des accouchements et des urgences gynécologiques n’est plus assurée à l’hôpital de Rochefort. Depuis vendredi soir, les services de l’établissement sont fermés, en raison d’une situation de tension sur les effectifs de médecins obstétriques qui sont insuffisants et qui impactent le fonctionnement normal de la maternité. Les patientes sont systématiquement réorientées vers les centres hospitaliers de La Rochelle et Saintes. Toutefois, un retour à la normale est attendu dès 8h30 demain matin.