La lutte contre le travail dissimulé se poursuit en région. L’an dernier, l’Urssaf Poitou-Charentes a redressé plus de 7 millions d’euros de cotisations sociales non-déclarées, dont un peu plus de 3 millions en Charente-Maritime. Au niveau national, la lutte s’intensifie.

En 2023, en France, l’Urssaf a redressé près de 1,2 milliards d’euros au titre de la lutte contre le travail dissimulé, contre 788 millions en 2022. En 10 ans, le montant annuel des redressements réalisés a quadruplé, pour dépasser pour la première fois le milliard d’euros. L’Urssaf a renforcé son engagement avec plus de 36 000 opérations. Les actions de contrôle ciblées sont en hausse de 8,5 %. Les actions de prévention représentent, quant à elles, 80% des actions globales et ciblent prioritairement les secteurs les plus touchés par la fraude, comme la construction 25%, le commerce 17%, et l’hôtellerie-restauration 13%.

Participant à cette amélioration continue des performances du réseau, le travail de l’Urssaf Poitou-Charentes a contribué à hauteur de 7,1 millions d’euros de cotisations redressées. Les redressements, toutes actions confondues, contrôles classiques et lutte contre le travail dissimulé, s’élèvent à 16,4 millions d’euros. Ces chiffres sont le résultat du travail des 32 inspecteurs et 4 contrôleurs agréés et assermentés. Au niveau départemental, les redressements réalisés dans ce cadre s’élèvent à un peu plus de 3 millions d’euros en Charente-Maritime, 2,2 millions d’euros dans les Deux-Sèvres, 627 000 euros dans la Vienne et 227 000 euros en Charente.