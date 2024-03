95 hommes posent nus pour la bonne cause à La Rochelle. Le 3 mars dernier, ils se sont retrouvés à la chapelle Fromentin pour un shooting dans le plus simple appareil, dans le cadre d’une campagne de prévention contre le cancer de la prostate portée par le mouvement Men cause Men combat. Une campagne dont le succès ne se dément pas depuis son lancement en 2019, comme le souligne son porte-parole Hugo Guérin :

Et nouveauté cette année, 90 femmes ont également accepté de poser nues pour sensibiliser le public au cancer du sein :

Et parmi ces femmes, se trouvait Sabrina Belly, la photographe officielle du mouvement Men cause Men combat, qui s’est également prêtée au jeu. La photo, qui est en ligne depuis dimanche dernier, a déjà été largement partagée sur les réseaux sociaux. Une prochaine édition est prévue cet automne. Pour en faire partie, vous pouvez contacter Hugo Guérin au 06 73 02 43 37 ou rendez-vous sur la page Facebook Men cause Men combat.