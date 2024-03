Les retraités de nouveau dans la rue en Charente-Maritime. Avec l’organisation de trois manifestations ce matin à La Rochelle, Rochefort et Saintes. Une intersyndicale départementale des retraités CGT, FO, FSU et FGR-FP se mobilise, dans le cadre d’un mouvement national, pour la défense du pouvoir d’achat et une augmentation significative des pensions. Écoutez Maryse Cantin, secrétaire générale des retraités CGT de la Charente-Maritime :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2024/03/retraites-1.mp3 Maryse Cantin déplore également une dégradation de l’accès aux services publics et aux soins, qui a pour effet d’accentuer la précarité chez les retraités :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2024/03/retraites-2.mp3 Trois rassemblements sont prévus à 10h30 place de Verdun à La Rochelle, place Colbert à Rochefort et place Bassompierre à Saintes. L’intersyndicale réclame un engagement du gouvernement et du président Emmanuel Macron pour améliorer le sort des retraités. À ce titre, elle rencontrera le préfet de la Charente-Maritime le 10 avril prochain.