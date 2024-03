Un an jour pour jour après les évènements de Sainte-Soline, dans les Deux-Sèvres, les anti-bassines se mobilisent. Des manifestations sont organisées ce lundi dans toute la France pour dénoncer les violents affrontements avec les forces de l’ordre survenus lors de la grande journée d’action contre l’implantation de réserves d’eau agricoles. « 5 000 boums pour 5 000 grenades », c’est le slogan du collectif Bassines Non Merci pour appeler à la mobilisation et faire du bruit devant les préfectures et les gendarmeries. À La Rochelle, le rendez-vous est donné à 18h30 au quai de carénage pour une déambulation festive et bruyante jusqu’à la préfecture. Dans les Deux-Sèvres, des actions sont prévues à Melle jusqu’au 31 mars.