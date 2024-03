La compagnie aunisienne 3C théâtre va bientôt baisser le rideau. À la fin de l’été, l’association ne disposera plus de local et ne pourra donc plus proposer ses activités. Après cinq ans d’occupation d’une salle à Saint-Pierrre-d’Amilly, près de Surgères, elle doit désormais y renoncer, en raison de la réorganisation de l’attribution des locaux aux associations locales. Il y a donc urgence pour la fondatrice et responsable artistique Agnès Brion, qui recherche un nouveau local, sans quoi les activités ne pourront pas reprendre à la rentrée en septembre :

L’idéal serait de trouver un nouveau local assez grand, mais pas trop, situé près de Surgères, ville où la compagnie a vu le jour en 1996 et où sont établis la plupart de ses adhérents, membres et bénévoles :

La compagnie 3C théâtre qui recherche donc un nouveau local avant la fin de l’été pour pouvoir poursuivre ses activités. Vous pouvez joindre sa responsable au 05 46 07 18 74.