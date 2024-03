C’est en ce moment Mars bleu, le mois de sensibilisation sur le cancer colorectal. Une maladie qui entraîne chaque année 17 000 décès en France. Deux actions de prévention et de dépistage sont organisées aujourd’hui et lundi prochain au centre hospitalier de Royan. Michel Tommy, infirmier et animateur santé publique à l’hôpital de Royan, nous en parle :

Michel Tommy qui nous en dit plus sur les facteurs de risques et comment les réduire :

Pour en savoir plus, rendez-vous dans le hall d’accueil de l’établissement, cet après-midi de 12h à 16h, puis lundi prochain toute la journée. C’est sans rendez-vous et c’est gratuit. À noter que le dépistage colorectal concerne les personnes de 50 à 74 ans. Il s’effectue soi-même tous les deux ans en prélevant des selles.