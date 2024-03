Le retour du programme Horizon vacances jeunesse en Charente-Maritime. 92 séjours en France ou à l’étranger seront proposés cet été aux jeunes de 6 à 16 ans, à des tarifs préférentiels. Grâce au dispositif « Bon Vacances », les familles, en fonction de leur quotient familial, peuvent également bénéficier d’une aide financière, permettant à près de 1 000 jeunes de partir en vacances chaque année. Ce coup de pouce financier est cumulable aux aides de la Caf et de la MSA. L’an dernier, 811 bons ont été attribués. Le catalogue des destinations est disponible en mairie, dans les établissements scolaires et sur le site du Département. Une présentation est prévue samedi prochain à l’Hyper U Beaulieu de La Rochelle et le 6 avril au Centre Leclerc Les Coteaux à Saintes.