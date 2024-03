À Marennes-Hiers-Brouage, l’école maternelle des Tilleuls ne fermera pas en septembre. Face au tollé général provoqué par l’annonce de la fermeture de l’établissement, la municipalité a fait machine arrière. Elle a signé ce week-end un communiqué commun avec les associations de parents d’élèves, qui s’étaient élevés contre cette décision jugée prématurée. Viendra prochainement le temps de la concertation sur l’organisation scolaire et l’utilisation des locaux de la maternelle devenus vétustes.

Les trois associations de parents d’élèves (FCPE, Optimômes et l’association des parents de Brouage), accompagnés des représentants élus aux conseils d’école, ont rencontré ce samedi le sénateur Mickaël Vallet dans le cadre d’une médiation, suite à une réunion publique plutôt tendue, qui s’est tenue jeudi dernier avec la municipalité. Le parlementaire a tout d’abord annoncé le rétropédalage de la maire Claude Balloteau qui a finalement décidé de ne pas mettre en œuvre le changement d’organisation scolaire pour la rentrée 2024. « La situation ne changera pas, ni s’agissant des répartitions de classe, ni s’agissant de l’organisation des rythmes scolaires », a-t-elle indiqué. Les élèves seront donc accueillis dans les trois écoles actuelles, à savoir l’école primaire de Hiers-Brouage, l’école élémentaire Henri-Aubin de Marennes, et l’école maternelle Les tilleuls de Marennes.

La commune avait souhaité profiter du maintien des postes garantis par l’inspection d’académie pour la rentrée prochaine afin, je cite, « de sécuriser les effectifs sur Brouage, conforter ceux de l’école élémentaire de Marennes et libérer le bâtiment actuel de la maternelle pour y affecter de nouveaux usages liés à l’enfance après travaux ». Une volonté d’anticipation qui a été reçue comme faite dans une trop grande précipitation. « Si des parents d’élèves ont ressenti de l’inquiétude, la commune le regrette », écrit la municipalité, qui fait donc son mea culpa, et qui prône désormais la concertation. Les parents d’élèves y sont favorables.