Une fourgonnette est tombée dans le port de plaisance de Meschers-sur-Gironde samedi soir. C’était peu après 19h. Le conducteur du véhicule utilitaire, un homme de 43 ans, est sorti de l’eau sain et sauf grâce à l’intervention des plongeurs des sapeurs-pompiers. Légèrement blessé, il a été conduit au centre hospitalier de Vaux-sur-Mer. Pendant l’intervention, l’un des pompiers et le responsable du port, âgés de 48 et 49 ans, se sont retrouvés en d’hypothermie, mais leur état n’a pas nécessité leur transport à l’hôpital.