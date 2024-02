La Banque alimentaire de la Charente-Maritime lance Proxidon. Une plateforme numérique qui a un double objectif : lutter contre le gaspillage et la précarité alimentaires au niveau local. Elle permet aux commerces, aux agriculteurs et à la restauration collective de faire don de leurs surplus et invendus encore consommables aux associations d’aide alimentaire situées à proximité. Le service est totalement gratuit. Muriel Verger, bénévole à la Banque alimentaire de la Charente-Maritime, nous en parle :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2024/02/ba.mp3 En France, 24 Banques alimentaires ont déjà mis en place ce partenariat qui concerne désormais plus de 1 200 utilisateurs. Et le succès de l’opération est au rendez-vous. L’an dernier, près de 15 000 paniers ont été proposés par des donateurs et redistribués.