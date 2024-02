Un jeune homme de 21 ans est décédé dans un dramatique accident de la circulation hier à Médis, près de Royan. Vers 3h40 du matin, une voiture seule en cause a fait une sortie de route sur la N 150. La victime se trouvait assise sur la banquette arrière du véhicule. Elle a succombé à ses blessures. Deux autres jeunes de 19 et 20 ans, le conducteur et le passager avant, ont été légèrement blessés. Ils ont été transportés à l’hôpital de Royan. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes du drame.