Victoire de La Rochelle samedi soir à domicile face à Montpellier. Les Maritimes se sont imposés sur le score de 18 à 10, et ont battu la lanterne rouge au terme d’un match qui a donné des sueurs froides aux Jaune et noir après une première mi-temps incertaine. Les Rochelais ont remporté cette 14e journée de Top 14 et conservent leur 8e place du classement. Prochaine rencontre le 17 février avec un déplacement à Lyon qui est 12e.