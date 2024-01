Retour au Top 14 ce week-end pour le Stade rochelais qui se déplace à Toulon, à l’occasion de la 13e journée. Forts de leur qualification en huitième de finale de la Champions cup, et après deux succès, les Maritimes veulent poursuivre sur leur lancée et enchaîner avec une nouvelle victoire en championnat de France. 8es du classement, les Jaune et noir vont défier une équipe toulonnaise en bien meilleure posture, à la 5e place. Une belle rencontre en perspective, comme le souligne l’entraîneur Romain Carmignani :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2024/01/sr-carmignani.mp3 Coup d’envoi de la rencontre Toulon/La Rochelle ce samedi soir à 21h05 au stade Mayol.

La Rochelle qui, par ailleurs, affrontera les Stormers au Cap en Afrique du Sud le 6 avril prochain, en 8e de finale de la Champions cup. La date a été dévoilée ce jeudi. Le match aura lieu à 16h. 15h, heure française.