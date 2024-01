3e jour de mobilisation des agriculteurs en colère de Charente-Maritime ce vendredi. Hier, ils bloquaient toujours l’accès à l’autoroute A10 à Saintes, entraînant des difficultés de circulation. Les autoroutes A10 et A837 sont restées en partie fermées. Dans l’après-midi, un convoi d’une quarantaine de tracteurs a défilé dans les rues du centre-ville en mode opération escargot. Et puis, une action coup de poing a été menée à la Mutualité sociale agricole des Charentes de Saintes où des tonnes de fumier et de pneus ont été déversées. Des dégradations ont été commises, ainsi qu’à la Rese et au syndicat Eau 17. Le secrétaire général des Jeunes agriculteurs Kévin Dumont assume et annonce la poursuite du mouvement :

