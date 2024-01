Alors que le parc picto-charentais doit rouvrir ses portes le 10 février prochain, la direction a dévoilé hier les nouvelles attractions qui attendent les visiteurs cette année. À commencer dès février par le spectacle vivant inédit « Éclipse ». Un show robotique mêlant danse, arts du cirque, son, lumière et mapping vidéo. Mais aussi un nouveau film en Imax 3D Laser 4K « Antarctica ». Et puis en avril, une balançoire géante et un mini-splash à Futuropolis. Et enfin, l’ouverture cet été en juillet de l’Aquascope, un parc aquatique unique en France avec piscine à vagues, cinéma aquatique et rivière dynamique. Son coût : 60 millions d’euros. C’est le plus gros investissement du Futuroscope.