C’est le rendez-vous des lycéens et des futurs étudiants. Le salon Passerelle revient demain et samedi à l’espace Encan de La Rochelle. Il regroupe la globalité de l’offre en matière d’enseignement supérieur et de formation professionnelle. De nombreux stands d’information permettront aux jeunes visiteurs et à leurs parents d’y voir plus clair dans la jungle des formations, en espérant trouver la bonne orientation. C’est ouvert demain vendredi de 10h à 18h, et samedi de 9h à 18h.