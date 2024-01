Gros succès pour la patinoire de Rochefort. Après deux ans d’absence pour cause de crise énergétique, l’attraction de la place Colbert, qui a fait son retour cet hiver, a séduit plus de 32 500 patineurs. C’est 7 500 de plus que lors de la précédente édition en 2021. Un retour très prometteur pour la patinoire couverte qui s’est refermée ce dimanche, après 37 jours d’ouverture. La Ville s’en félicite et remercie ses 50 bénévoles qui ont contribué au succès de ce rendez-vous manifestement très attendu.