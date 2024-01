Les hôpitaux de La Rochelle et Rochefort se mobilisent à l’occasion du Dry January. Mouvement mondial qui consiste à faire une pause dans sa consommation d’alcool durant le mois de janvier. Avec le Dry January, chaque année, des millions de personnes partout dans le monde font une pause dans leur consommation d’alcool. Alors pourquoi pas vous ? D’autant plus avec l’aide d’une équipe spécialisée en addictologie.

L’Équipe de liaison et de soins en addictologie dit ELSA se mobilise pour le Dry January et organise plusieurs actions au sein des hôpitaux de La Rochelle et Rochefort. La règle du défi de janvier est simple : ne pas boire d’alcool jusqu’à la fin du mois. Les professionnels de santé de l’ELSA sensibilisent et accompagnent ainsi les agents en interne, mais aussi les patients. Le défi de janvier est donc l’occasion d’aborder de façon ludique sa consommation d’alcool. Les bénéfices observés sont divers : un meilleur sommeil, une économie d’argent, des soucis en moins et un meilleur contrôle de sa consommation d’alcool. Les professionnels de l’ELSA tiendront un stand dans les halls principaux de l’hôpital Saint-Louis de La Rochelle ce jeudi de 11h30 à 14h30, et du centre hospitalier de Rochefort mardi prochain. Des jeux seront proposés pour encourager les participants à se questionner sur leur rapport à l’alcool et les conseiller pour sortir d’une éventuelle addiction.