Un automobiliste en état d’ébriété a terminé sa course dans le port de Châtelaillon-Plage, près de La Rochelle. Les faits se sont déroulés dans la nuit du mercredi 20 au jeudi 21 décembre. Alors qu’il pensait être tombé dans le fleuve Charente, les forces de sécurité du PSIG, le Peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie, lui ont expliqué qu’il se trouvait en fait dans le port de plaisance de Châtelaillon-Plage. Une fois tiré de ce mauvais pas, l’individu a été contrôlé et testé positif à l’alcool avec deux grammes par litre de sang. Son véhicule a été remorqué le lendemain matin à marée basse.