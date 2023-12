La cavalcade de Saintes maintenue. Malgré les incertitudes qui pesaient sur l’évènement, suite aux inondations consécutives à la crue de la Charente survenue mi-décembre, le défilé de chars et de groupes musicaux dans les rues de la ville aura bien lieu la nuit de la Saint-Sylvestre, ce dimanche 31 décembre, pour fêter le passage au Nouvel an. On écoute Angélique Peyredieu, nouvelle présidente de l’Association carnavalesque de la Saint-Sylvestre :

L’association, forte de ses 102 adhérents, espère faire aussi bien que l’an dernier, en attirant 30 000 spectateurs, grâce à un carnaval qui reste le seul organisé en France un 31 décembre. Angélique Peyredieu nous présente cette 62e édition :

La cavalcade se déroulera donc sur le parcours initialement prévu, cours National et avenue Gambetta, à partir de 20h30. Le parking de la gare routière sera fermé dès 14h cet après-midi. Côté sécurité, la police nationale et municipale et des militaires de l’opération Sentinelle seront déployés aux côtés de la Protection civile.