La population poursuit sa progression en Nouvelle-Aquitaine. Selon les derniers chiffres de l’Insee publié hier, le nombre d’habitants est en augmentation dans la région. +0,4% chaque année entre 2015 et 2021, soit 26 300 Néo-Aquitains en plus tous les ans, sur cette même période. Portée par son attractivité, la Nouvelle-Aquitaine compte désormais 6 069 352 habitants. C’est toujours la 3e région la plus peuplée de France, derrière l’Île-de-France et l’Auvergne-Rhône-Alpes. Elle concentre 9% de la population nationale. Toutefois, le rythme de la croissance démographique ralentit.

En Nouvelle-Aquitaine, la croissance de la population repose exclusivement sur le solde migratoire nettement excédentaire depuis plusieurs années. Sous l’effet de nouvelles installations dans la région, plus nombreuses que les départs, la hausse se maintient à 0,6 %, soit 36 500 habitants supplémentaires, en moyenne chaque année. La Nouvelle-Aquitaine est, avec la Bretagne, la troisième région la plus attractive de France métropolitaine, après la Corse et l’Occitanie. En revanche, après avoir été équilibré entre 2010 et 2015, le solde naturel de la région est déficitaire entre 2015 et 2021. L’excédent des décès sur les naissances contribue à faire diminuer la population en moyenne de 10 200 personnes chaque année (-0,2 % par an). Cinq autres régions comptent aussi moins de naissances que de décès, mais l’ampleur du déficit naturel est plus forte en Nouvelle-Aquitaine.

En région, les fortes croissances démographiques se concentrent dans les départements littoraux. La Gironde est le département qui gagne le plus d’habitants : 106 492 personnes se sont installées sur le territoire en six ans. Cinq autres départements de Nouvelle-Aquitaine enregistrent aussi une augmentation de leur population comme la Charente-Maritime avec 21 466 habitants supplémentaires.