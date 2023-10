Un homme de 91 ans est toujours porté disparu à La Rochelle. Un appel à témoins a été lancé ce week-end par la police pour retrouver Bernard Jego. Il a quitté son domicile jeudi soir, vers 19h, et n’a plus été revu depuis. Des recherches ont été engagées, mais sans succès pour l’instant. Le nonagénaire se déplace avec une canne et souffre de troubles cognitifs. Il mesure 1,72m, est de corpulence mince et présente une calvitie avec les cheveux courts sur les côtés. Si vous avez des informations, vous pouvez contacter le 05 46 51 36 36.