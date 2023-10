Trois jours après l’attentat au couteau qui a fait un mort et trois blessés dans un lycée d’Arras, de nombreux rassemblements vont avoir lieu aujourd’hui en Charente-Maritime, comme partout en France, en hommage à Dominique Bernard, l’enseignant de Français tué vendredi matin par un ancien élève radicalisé, mais aussi à Samuel Paty, décédé en 2020, et plus récemment à Agnès Lassale, professeure d’espagnol poignardée en février 2023. Une minute de silence sera observée à 14h dans tous les établissements scolaires du département, mais aussi place des Charmilles à Aytré, à l’initiative de la Ville. Et puis, l’intersyndicale de l’Éducation de Charente-Maritime organise un rassemblement à 18h devant la Direction académique de La Rochelle.