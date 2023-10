Un Charentais-Maritime pré-sélectionné pour le championnat de France des écaillers. Alexis Birot des Viviers du retail de Rivedoux, sur l’île de Ré, s’est qualifié ce week-end lors d’un concours organisé à la Cité de l’huître à Marennes. Il est arrivé en 2e position chez les professionnels, derrière le basque Benjamin Larivé. La finale aura lieu au Salon de l’agriculture à Paris. Il s’agit d’un concours de vitesse d’ouverture d’huîtres et de montage de plateaux de fruits de mer. À noter que Nathan Ragonnaud et Elliott Pilo du Lycée de la mer de Bourcefranc sont arrivés respectivement 2 et 3e en catégorie « étudiants », derrière le vainqueur Victor Propawa du CFA Médéric de Paris-Rungis.