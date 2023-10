Le samedi 28 octobre, la Duchesse « fait salon » pour la 5ème édition de la Nuit des châteaux. Celle qui fut la muse du château de Dampierre-sur-Boutonne du temps de la Renaissance revient pour une soirée, accompagnée de sa cour d’artistes. Venez déambuler et découvrir l’ambiance mystérieuse d’un château la nuit, peuplé de personnalités étonnantes. Soirée tout public. Buvette et guinguette dans le parc. Entrée 12€, tarif réduit 7€ jusqu’à 12 ans, membres de l’ACDB 5€ et gratuit jusqu’à 4 ans. Programme sur chateaudampierre.fr. Renseignements au 05 46 24 02 24 ou au 06 23 07 62 01.