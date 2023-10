Un nouveau véhicule électrique 100% autonome testé à Saint-Médard-d’Aunis. Ça s’appelle Yélo DETA, et c’est un service de la Communauté d’agglomération de La Rochelle. Il s’agit de la navette Milla, un mini-bus intégré au réseau de transport public.

Solution de transport agile en temps réel, Yélo DETA vient renforcer et améliorer l’offre de transport des zones péri-urbaines et rurales de Bourgneuf, Montroy, Clavette, La Jarrie, Saint-Médard-d’Aunis, Saint-Christophe, Croix-Chapeau et Salles-sur-Mer, soit une desserte utile pour 14 000 habitants. Yélo DETA complète le réseau Yélo de transport urbain, en effectuant des déplacements qui ne sont pas assurés aujourd’hui par les lignes de bus régulières. Au-delà de son aspect service, Yelo DETA constitue aussi un objet de recherche à part entière pour La Rochelle Université et l’EIGSI sur les solutions de mobilité durable et connectée.

Le projet a été retenu en juin 2023 dans le cadre d’un appel à projets ministériel. Il se déroule pendant trois ans, jusqu’en septembre 2026. La première année sera consacrée à la coordination réglementaire avec le ministère des Transports, à la préparation technique des véhicules, au repérage et cartographie GPS des trajets et à l’organisation pratique du service. Fin 2024, Yélo DETA sera testé d’abord avec un opérateur à bord et avec une vitesse maximale de 50 km/h, puis de manière totalement autonome à 60 km/h maximum, avec une supervision à distance pour gérer en temps réel la sécurité et le service.

Le mini bus 100% électrique est arrivé lundi dernier de Paris. Des tests ont été menés toute la semaine dernière.