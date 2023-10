Un exercice anti-submersion va se dérouler aujourd’hui et demain à La Rochelle. Comme tous les ans, un entraînement est organisé par les agents municipaux pour tester les dispositifs de sécurité en cas de montée des eaux. Ce jeudi, c’est le centre-ville qui est concerné avec l’installation de batardeaux et de clapets dans les quartiers de la Ville-en-Bois et du Gabut. Une bâche anti-submersion doit être déployée sur le Vieux-Port. Demain, des batardeaux et des clapets seront mis en place au square Valin, le long de la promenade et autour de la station d’épuration.