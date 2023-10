La signature avant-hier au centre nautique de La Tremblade du Contrat de développement et de transitions des îles et des estuaires charentais. Conclu avec la Région Nouvelle-Aquitaine, il a la particularité de rassembler autour d’un même projet de territoire plusieurs intercommunalités, en l’occurrence les Communautés de communes du Bassin de Marennes et de l’île d’Oléron, et les Communauté d’agglomération Rochefort Océan et Royan Atlantique. Ce contrat pluriannuel d’envergure vise à accélérer et accompagner différentes actions en faveur de la transition et de l’attractivité du territoire, comme le souligne Laurence Rouède, vice-présidente du Conseil régional en charge de l’aménagement du territoire :

Et parmi la trentaine de projets en cours, nous citerons la rénovation du marché de Royan, la requalification de la pointe de la Fumée à Fouras, la création d’une maison de santé sur l’île d’Aix et l’aménagement d’une résidence habitat jeunes à Dolus-d’Oléron, sans compter le projet emblématique du Parc naturel régional des marais du littoral charentais – dont fait partie le marais de Brouage -, qui verra le jour prochainement. Patrice Brouhard, président de la CdC du Bassin de Marennes, nous en parle :

L’enveloppe globale de ce nouveau contrat s’élève à 13 millions d’euros, comme lors de la précédente mandature.