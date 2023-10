Les centres hospitaliers de Rochefort et La Rochelle se mobilisent à l’occasion de la Journée mondiale des soins palliatifs. Deux évènements sont prévus aujourd’hui et le 19 octobre pour informer et sensibiliser le public sur la prise en charge des patients en fin de vie.

L’équipe territoriale de soins palliatifs organise deux évènements pour sensibiliser et informer sur cette prise en charge ce jeudi 12 octobre, de 9h à 17h au Centre hospitalier de Rochefort et le 19 octobre de 9h à 17h à l’hôpital Saint-Louis de La Rochelle. Parce que la question de la fin de la vie concerne tout le monde, les professionnels tiendront des stands d’informations et sensibiliseront le public sur le rôle des soins palliatifs, l’accompagnement des proches et les structures existantes. Un temps d’échange interprofessionnel est également prévu, afin de faire le point sur la prise en charge interne et le périmètre d’intervention de l’équipe territoriale.

Il faut savoir que l’équipe territoriale de soins palliatifs se déplace au sein des services des hôpitaux du Groupe Hospitalier Littoral Atlantique, des structures médico-sociales du nord de la Charente-Maritime et chez les patients, avec ou sans hospitalisation à domicile. Son objectif est de faire une évaluation globale de la situation, afin d’aider à l’élaboration d’un projet de soins personnalisé dont l’orientation principale est de favoriser la qualité de vie du patient.