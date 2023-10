La vaccination contre le papillomavirus a démarré dans les collèges. En Charente-Maritime, 7 200 élèves de 5e sont concernés. Plus d’un tiers a déjà reçu ou fait la demande pour recevoir la première injection. Le préfet du département Brice Blondel s’est rendu hier au collège René Caillé de Saintes pour faire le point sur la vaccination HPV.

En France, on dénombre près de 6 400 cancers HPV chaque année, chez les filles comme les garçons. La vaccination prévient jusqu’à 90% des infections liées aux papillomavirus. Pour sensibiliser à la vaccination, le préfet de la Charente-Maritime Brice Blondel s’est rendu au collège René Caillé à Saintes, pour visiter la salle de vaccination spécialement aménagée et échanger avec les élèves et le personnel médical. À ce jour, dans le département, sur les 7 200 élèves de 5ème concernés, 2 718 enfants ont déjà reçu ou fait la demande pour recevoir leur injection.

Avant même l’annonce présidentielle de la généralisation au collège des campagnes de vaccination HPV, la délégation départementale de l’Agence régionale de santé et la direction des services départementaux de l’Éducation Nationale de la Charente-Maritime ont travaillé dès septembre 2022 sur ce projet, avec l’appui du Centre hospitalier de La Rochelle et l’Institut Bergonié. Depuis la rentrée 2023, cette campagne de vaccination est proposée gratuitement dans les 61 collèges du département aux élèves de 5e volontaires qui doivent obligatoirement recevoir le consentement de leurs deux parents.