L’explosion d’une voiture lundi soir devant le commissariat de La Rochelle était bien d’origine accidentelle. C’est ce qu’a indiqué hier après-midi le procureur de La Rochelle Arnaud Laraize, qui a précisé qu’aucun élément ne permet d’envisager une intention terroriste. Un mauvais concours de circonstances et une tentative de suicide ratée sont en cause dans cette affaire. Lundi matin, le propriétaire du véhicule aurait tenté de mettre fin à ses jours en tirant au fusil de chasse dans la bouteille de gaz placée dans son véhicule. Plus tard dans la journée, il était convoqué par la police pour une affaire de vols et de recels de cartes bancaires. Après son audition, il a regagné son véhicule. C’est en voulant allumer une cigarette que l’explosion s’est produite, en raison d’une fuite de la bouteille de gaz provoquée dans la matinée. Hier, les policiers ont levé la garde à vue de l’individu de 47 ans qui a été transféré de l’hôpital de La Rochelle au service des grands brûlés de l’hôpital de Bordeaux. Selon le procureur, aucun agent des forces de l’ordre n’a été sérieusement blessé. Une policière a toutefois été conduite à l’hôpital pour des examens en raison d’acouphènes et de maux de tête. Des plaintes de riverains sont en cours de recueil pour des blessures légères. L’enquête pour dégradation par un moyen dangereux et mise en danger de la vie d’autrui, mais aussi détention irrégulière et port d’arme, se poursuit.