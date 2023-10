À Muron, l’association À tire d’aile organise deux lotos samedi 14 octobre à 20h30, et dimanche 15 octobre à 14h30. À gagner des bons d’achat de 20 à 400€, un vélo, un téléviseur, des paniers garnis, corbeilles de fruit et de nombreux autres lots. 2€ le carton, 10€ les 6 et 20€ les 12. Bingo et tombola à 2€. Restauration et buvette sur place. Réservation au 06 73 00 58 88. Ouverture des portes le samedi à 19h et le dimanche à 13h.