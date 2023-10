Des projets de méga-bassines annulés en Poitou-Charentes. Hier, le tribunal administratif de Poitiers a donné raison aux associations qui avaient saisi la justice pour faire annuler deux arrêtés autorisant la création et l’exploitation de 15 réserves de substitution destinées à l’irrigation agricole en Charente-Maritime, dans la Vienne et les Deux-Sèvres. Les juges ont estimé que les projets étaient surdimensionnés et ne tenaient pas compte des capacités du milieu à supporter de tels prélèvements d’eau, ni du changement climatique. Une victoire judiciaire saluée par les anti-bassines.