Aides au logement : La Rochelle, Aytré et Châtelaillon-Plage passent en zone A « très tendue ». Un arrêté a été publié hier au Journal Officiel. La décision, qui va permettre d’aider les foyers les plus modestes et de favoriser la construction de logements sociaux, a été saluée par le maire et président de la Communauté d’agglomération de La Rochelle Jean-François Fountaine.

Cette modification découle d’une « révision flash » du zonage, annoncée dans le cadre du Conseil National de la Refondation en juin dernier. Dès lors, Jean-François Fountaine avait écrit au Ministre du logement de l’époque, Olivier Klein, afin de demander une modification de ce zonage. Consulté par l’Etat le 31 août dernier, l’Agglo de La Rochelle avait soutenu le passage en zone A pour les communes de La Rochelle, Aytré et Châtelaillon-Plage. Ce nouveau classement, dont ne bénéficiaient principalement jusqu’alors que des communes d’Ile de France et la Côte d’Azur, reconnait enfin la forte tension de la demande de logement du territoire, tant en locatif qu’en accession. Il conforte ainsi les élus dans leur mobilisation pour mieux réguler les meublés de tourisme afin de libérer du logement à l’année, après une augmentation de +175% en trois ans. Ce nouveau classement va offrir de nouveaux moyens en faveur du logement des habitants, notamment ceux aux revenus les plus modestes. Il va ainsi permettre de renforcer les subventions de l’État pour favoriser la construction de logements sociaux dont les besoins sont de 1 550 logements par an, ou encore de relever le plafond de ressources pour les demandes de logements sociaux et pour l’accès à la propriété comme le Prêt à taux zéro, alors que les prix de l’immobilier ont augmenté de 13% par an et les loyers de 5% par an entre 2018 et 2022.