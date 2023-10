La pose de la première pierre de Voltaéro hier après-midi à l’aéroport de Rochefort/Saint-Agnant. Les travaux de construction de l’usine d’assemblage des avions hybrides électriques Cassio sont lancés. Opérationnelle dans un an, la start-up, qui a vu le jour en 2017 à Médis, près de Royan, sera capable de produire 150 unités dès 2025. 150 emplois directs seront créés, et 350 emplois indirects. Le bâtiment comprend une ligne d’assemblage, un atelier, une zone logistique et un bureau d’études. Coût de l’opération : 4,4 millions d’euros.